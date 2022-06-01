В России предложили сделать бесплатным среднее специальное образование

Минпросвещению предложили сделать бесплатным среднее специальное образование в России

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным обучение по программам среднего специального образования. С инициативой он обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, копия документа есть в распоряжении RT.

Орлов указал на то, что Конституция гарантирует каждому право на труд и выбор профессии, однако в стране нет механизма получения совершенно бесплатного первого профессионального образования. При этом в ряде учебных заведений квота платных мест выше квоты на бесплатное обучение.

Политолог предложил министру просвещения «оценить целесообразность введения в России полностью бесплатного среднего специального образования».

Ранее Минпросвещения объяснило преимущество отказа от Болонской системы образования. Отказ от нее и переход на специалитет связали с повышением качества подготовки педагогов. В ведомстве объяснили, что с переходом на модель «бакалавриат — магистратура» исчезли специальности, что создало трудности на рынке труда.