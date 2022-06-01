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Путин заявил об укреплении силы и самостоятельности России

Путин заявил, что Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что успех страны зависит от труда и достижений россиян, объединенных общими ценностями, культурой, традициям и уважением к истории.

«Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. А эта работа не по какому-то отдельному направлению», — отметил президент, добавив, что страна будет развиваться в таких сферах, как экономика, технологии и наука.

Путин заявил, что у нынешнего поколения есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее: целеустремленность, ответственность, любовь к стране, а также готовность получать новые знания и помогать другим.

Ранее президент России сообщил, что поддерживает инициативу создать единое детское и молодежное движение в стране, которое послужит организации равной и интересной среды для развития и самореализации.

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Сергей Истомин
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