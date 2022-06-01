Путин заявил о поддержке создания единого детского движения в России

Президент Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское движение в России

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу создать единое детское и молодежное движение в стране, которое послужит организации равной и интересной среды для развития и самореализации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям», — обратился глава государства с приветствием к участникам фестиваля «Большая перемена».

При этом, отметил Путин, российская молодежь должна решать, как именно будет устроено подобное движение. Президент подчеркнул, что на фестиваль приехали участники из разных городов России, а также из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Вы очень разные, но все стремитесь на деле проявить свои лучшие качества. Уже сейчас стараетесь по-настоящему приносить пользу нашей стране, своей родине», — добавил глава государства.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что представители всех политических партий поставили свои подписи под внесенным в Госдуму законопроектом о новом российском движении детей и молодежи «Большая перемена».