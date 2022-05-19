Представители всех партий России поддержали законопроект о детском движении

Представители всех партий поддержали законопроект о детском движении «Большая перемена»

Представители всех политических партий поставили свои подписи под внесенным в Госдуму законопроектом о новом российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

«То, что появился такой законопроект, это хорошо. Насколько я знаю, под ним поставили свои подписи представители всех политических партий нашей страны», — сказал Кириенко на фестивале Российского движения школьников «Большой школьный пикник», который проходит в Москве 18-19 мая.

Он отметил, что в России появился целый ряд активно развивающихся детских организаций и движений. «В первую очередь [развиваются] те движения, которые [идут] не сверху вниз, не взрослые что-то навязывают детям. Если мы говорим о детских организациях, движениях у нас в стране, то самое главное, чтобы оставалась инициатива самих детей. Если взрослые будут что-то придумывать за детей, им навязывать, моя личная точка зрения — ничего хорошего не получится», — подчеркнул Кириенко.

Идеологию нового движения должны определять сами дети, заявил Кириенко. «Я не знаю, пусть дети это определяют. На мой взгляд, один из самых успешных конкурсов за последние годы — "Большая перемена", его от начала до конца придумывали дети. Мне кажется, это самое правильное», — сказал Кириенко, отвечая на вопрос о том, какая будет идеология у детского движения. «Чтобы детское движение, идея которого сейчас обсуждается, везде жила, главное, чтобы ее авторами были дети, а взрослые только помогали», — добавил он.

Ранее 19 мая группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Согласно проекту документа, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.