Рекрутер составил антирейтинг специальностей для абитуриентов

Рекрутер Валирунов назвал бухгалтерское дело самой неактуальной профессией на 2022 год

Рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал бухгалтерское дело той специальностью, на которую сейчас лучше не идти обучаться. Он связал это с тем, что компании все больше автоматизируют процессы и ручной работы требуется меньше. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Говорить о том, что рынок труда в ближайшей перспективе ждут кардинальные изменения и какие-то вакансии исчезнут бесследно не приходится, подчеркнул Валинуров. Однако, он выделил те специальности, которые сейчас меньше остальных нуждаются в новый профессионалах.

«Если мы говорим про антирейтинг должностей, то в первую очередь в него попадают бухгалтеры. Потому что много что начинает автоматизироваться, и много ручной работы не нужно. Все равно бухгалтеры нужны, но я бы на эту позицию не ориентировался», — высказался карьерный консультант.

Также заметно уменьшение интереса к профессионалам отраслей интернет-маркетинга и диджитала, рассказал Валинуров. «Ситуация показывает, что эта сфера в последние годы была сильно перегрета. Там были действительно высокие заработные платы. Сейчас такого роста я не предполагаю», — сообщил рекреутер.

Кроме этого, Валинуров предостерег абитуриентов и студентов от ухода в сферу гостеприимства. «Никогда не было высоких заработных плат, например, в ресторанной сфере. Понятно, что на период учебы можно пойти поработать официантом и немножко подзаработать для себя, но принципиально в ресторанную сферу я бы не стал идти. Потому что генеральный директор сети ресторанов зарабатывает в полтора, а иногда в два раза меньше, чем генеральный директор производственной, добывающей или IT-компании такого же масштаба», — заключил он.

Ранее рекрутер назвал самый важный критерий хорошего резюме. Валинуров отметил что чем подробнее описаны профессиональные навыки, качества и достижения, тем больше шансов заинтересовать HR-службу.

