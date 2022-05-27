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Назван самый важный критерий хорошего резюме

Карьерный консультант Валинуров назвал конкретику главным критерием хорошего резюме

Фото: Van Tay Media / Unsplash

Для рекрутера самое важное не собеседование, а именно хорошее резюме. Критерии, которые необходимо учесть соискателю при его составлении, чтобы устроиться на хорошую работу, в разговоре с «Лентой.ру» назвал карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.

По словам специалиста, чем подробнее описаны профессиональные навыки, качества и достижения, тем больше шансов заинтересовать HR-службу.

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«Если мы говорим о резюме, тут нет какого-то важного и ценного пункта, тут, в первую очередь, важна конкретика. Если вы пишите ООО "Ромашка", например, то указывайте, что это — логистика, производство, авиастроение, то есть то, чем занимается компания. Когда вы пишите про свой опыт, ни в коем случае нельзя писать общие слова, например, "управление компанией", "развитие бизнеса". Нужно писать, что вы конкретно делали, к чему это привело», — пояснил он.

Один из самых простых способов понять, насколько ваше резюме интересно рекрутеру, — это проверка его уникальности, утверждает Ильгиз Валинуров.

Возьмите любую строчку вашего резюме и посмотрите: может ли какой-то другой кандидат скопировать эту строчку и перенести в свое резюме? Если да, то вычеркиваем, переписываем, удаляем и пишем по-другому. В каждой строке должно быть ваше личное, индивидуальное и неповторимое

Ильгиз Валинуровкарьерный консультант

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Мария Сметанина
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