В России сократилось число новых вакансий

«Известия» сообщили о сокращении числа новых вакансий в России в марте-апреле на 17%

В течение последних недель в России сократилось количество новых вакансий. Этот показатель продолжит снижаться еще некоторое время, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование кадровой компании UTEAM.

Сокращение числа новых вакансий в марте-апреле достигло 17 процентов. Несмотря на отрицательную динамику на рынке труда, почти 15 процентов компаний по-прежнему активно нанимают сотрудников и видят в сложившейся ситуации возможности.

«Большинство компаний сейчас сфокусированы на реструктуризации бизнеса, что весьма разумно. Такая стратегия позволит сохранить персонал, оптимизировать издержки и подготовиться к новому этапу развития», — объяснила руководитель направления по работе с клиентами кадровой компании UTEAM Елена Тимошкина.

Отмечается, что 22 процента российских организаций были намерены провести реструктуризацию до кризиса, однако именно актуальные условия привели к изменениям. По словам Тимошкиной, бизнес не владеет рычагами для влияния, поскольку возникшие перед ним трудности носят геополитический характер.

«В случае, если конфликт затянется, ситуация на рынке занятости будет лишь усугубляться и работодателям придется сокращать персонал. Поэтому сейчас очень важно проводить все мероприятия с заботой о сотрудниках, сохранять "человеческое лицо". Кризисы проходят, а память о том, как повела себя организация, остается и сказывается на HR-бренде», — подчеркнула представитель UTEAM.

Ранее россияне назвали лучший возраст для трудоустройства. Согласно данным исследования SuperJob, меньше всего сложностей с поиском работы испытывают мужчины в возрасте 30–32 лет.