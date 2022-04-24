Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России сократилось число новых вакансий

«Известия» сообщили о сокращении числа новых вакансий в России в марте-апреле на 17%

Фото: PIxabay

В течение последних недель в России сократилось количество новых вакансий. Этот показатель продолжит снижаться еще некоторое время, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование кадровой компании UTEAM.

Сокращение числа новых вакансий в марте-апреле достигло 17 процентов. Несмотря на отрицательную динамику на рынке труда, почти 15 процентов компаний по-прежнему активно нанимают сотрудников и видят в сложившейся ситуации возможности.

«Большинство компаний сейчас сфокусированы на реструктуризации бизнеса, что весьма разумно. Такая стратегия позволит сохранить персонал, оптимизировать издержки и подготовиться к новому этапу развития», — объяснила руководитель направления по работе с клиентами кадровой компании UTEAM Елена Тимошкина.

Материалы по теме:
Грант в помощь. Как санкции приводят к развитию российской IT-сферы и цифровой экономики
Грант в помощь.Как санкции приводят к развитию российской IT-сферы и цифровой экономики
13 апреля 2022
Россия стремится удержать IT-специалистов. Что предлагает им государство?
Россия стремится удержать IT-специалистов.Что предлагает им государство?
14 марта 2022

Отмечается, что 22 процента российских организаций были намерены провести реструктуризацию до кризиса, однако именно актуальные условия привели к изменениям. По словам Тимошкиной, бизнес не владеет рычагами для влияния, поскольку возникшие перед ним трудности носят геополитический характер.

«В случае, если конфликт затянется, ситуация на рынке занятости будет лишь усугубляться и работодателям придется сокращать персонал. Поэтому сейчас очень важно проводить все мероприятия с заботой о сотрудниках, сохранять "человеческое лицо". Кризисы проходят, а память о том, как повела себя организация, остается и сказывается на HR-бренде», — подчеркнула представитель UTEAM.

Ранее россияне назвали лучший возраст для трудоустройства. Согласно данным исследования SuperJob, меньше всего сложностей с поиском работы испытывают мужчины в возрасте 30–32 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией
В России сократилось число новых вакансий
Гимнастка из США одной фразой описала эмоции от отсутствия россиянок на турнирах
В США скончался политик-рекордсмен по длительности работы в Сенате Оррин Хэтч
Раскрыта опасность чрезмерного употребления яиц
Германия займет почти 50 миллиардов евро для решения экономических проблем
Президент Кипра заявил о «непредвиденном кризисе» из-за ситуации на Украине
В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума
Число найденных пассажиров пропавшего в Японии круизного судна выросло до девяти
Китай займется нейтрализацией опасных для Земли астероидов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.