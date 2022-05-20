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Кадровики разрешили врать на собеседованиях о трех вещах

LifeHacker: при приеме на работу можно врать о планах и зарплате

Фото: Tim Gouw / Unsplash

Тим Сакетт, рекрутер специализирующейся на подборе персонала в сфере IT компании HRUTech, назвал три вещи, о которых можно врать при собеседовании. Своими наблюдениями он поделился с изданием LifeHacker.

Так, по его словам, можно утаивать правду о зарплате на текущем месте работы — при желании завышать, занижать заработок или скрывать его. Кроме того, кадровик разрешил врать о своих карьерных планах и на классический вопрос о том, где человек видит себя через пять лет, постараться применить фантазию и описать утопическое будущее в рамках собеседующей сотрудника компании.

Кроме того, стоит скрывать правду об отношениях с предыдущим боссом, если они были плохими, продолжает Сакетт. Он указывает, что, если высказаться негативно о начальнике при приеме на работу, это снизит шансы на получение желаемой позиции. Если причиной размолвки с экс-шефом стал конфликт, за которым последовало увольнение по собственному желанию, Сакетт рекомендует сказать новому работодателю о поисках себя и нового опыта.

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При этом, предостерегает он, нельзя врать об увольнении по инициативе начальства, особенно, если был нарушен закон. Также категорически запрещено лгать о владении ключевыми для новой позиции навыками и придумывать себе прошлые несуществующие места работы.

Ранее эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов напомнил россиянам о правильном поведении во время собеседования. По словам бизнесмена, высокая мотивированность поможет трудоустроиться тем, кто уже отчаялся найти что-то приличное.

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Александра Лисица
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