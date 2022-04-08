Россиянам назвали простые способы успешно пройти собеседование

Бизнесмен Андрей Алясов: высокая мотивация может сыграть решающую роль на собеседовании

Эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов напомнил россиянам о правильном поведении во время собеседования. Он назвал способы успешно пройти собеседование изданию «Вечерняя Москва».

По словам бизнесмена, высокая мотивированность поможет трудоустроиться тем, кто уже отчаялся найти что-то приличное. Он заявил, что соискателям необходимо тщательно подготовиться не только к каверзным вопросам от HR-менеджеров, но и к рассказу о том, чем именно их привлекает работа в данной конкретной компании. Алясов поясняет, что желание соискателя развиваться в этом случае может перевесить некоторые минусы, вроде отсутствия некоторых навыков или ошибки во время интервью. Бизнесмен подчеркивает, что научить человека чему-то гораздо проще, чем замотивировать его.

«Если человек чего-то не умеет, его можно обучить. Если человек не хочет, то и смысла его обучать нет. Если вы действительно хотите получить работу, рассказывайте об этом», — пояснил Андрей Алясов. По его словам, если разрыв в навыках между кандидатами небольшой, высокая мотивация может сыграть решающую роль.

Также эксперт обратил внимание на то, что соискатель может задавать вопросы будущему работодателю, чтобы лучше понимать нюансы. Например, можно расспросить о стратегии развития на ближайшие три-четыре года, о возможности преуспеть в рамках своих обязанностей и о перспективах карьерного роста.

Вопросы о зарплате, по мнению Алясова, надо задавать правильно. По словам эксперта, конкретный ответ на этот вопрос будет зависеть от того, есть ли у соискателя соответствующий опыт. Если нет или небольшой, просто назовут цифру, а если есть — озвучат так называемую «вилку» и объяснят, от чего она зависит, подытожил он.

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