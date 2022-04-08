Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам назвали простые способы успешно пройти собеседование

Бизнесмен Андрей Алясов: высокая мотивация может сыграть решающую роль на собеседовании

Фото: Unsplash

Эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов напомнил россиянам о правильном поведении во время собеседования. Он назвал способы успешно пройти собеседование изданию «Вечерняя Москва».

По словам бизнесмена, высокая мотивированность поможет трудоустроиться тем, кто уже отчаялся найти что-то приличное. Он заявил, что соискателям необходимо тщательно подготовиться не только к каверзным вопросам от HR-менеджеров, но и к рассказу о том, чем именно их привлекает работа в данной конкретной компании. Алясов поясняет, что желание соискателя развиваться в этом случае может перевесить некоторые минусы, вроде отсутствия некоторых навыков или ошибки во время интервью. Бизнесмен подчеркивает, что научить человека чему-то гораздо проще, чем замотивировать его.

«Если человек чего-то не умеет, его можно обучить. Если человек не хочет, то и смысла его обучать нет. Если вы действительно хотите получить работу, рассказывайте об этом», — пояснил Андрей Алясов. По его словам, если разрыв в навыках между кандидатами небольшой, высокая мотивация может сыграть решающую роль.

Материалы по теме:
Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Отжимающиеся мальчики и гигантские валенкиКак россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
5 июля
Сперва добейся Ягодицы-гиганты, стриптиз без рук и толпа карликов: самые странные герои 2017-го
Сперва добейсяЯгодицы-гиганты, стриптиз без рук и толпа карликов: самые странные герои 2017-го
2 января

Также эксперт обратил внимание на то, что соискатель может задавать вопросы будущему работодателю, чтобы лучше понимать нюансы. Например, можно расспросить о стратегии развития на ближайшие три-четыре года, о возможности преуспеть в рамках своих обязанностей и о перспективах карьерного роста.

Вопросы о зарплате, по мнению Алясова, надо задавать правильно. По словам эксперта, конкретный ответ на этот вопрос будет зависеть от того, есть ли у соискателя соответствующий опыт. Если нет или небольшой, просто назовут цифру, а если есть — озвучат так называемую «вилку» и объяснят, от чего она зависит, подытожил он.

Ранее ученые назвали идеальное количество рабочих часов в неделю. Сотрудники Стэнфордского университета провели исследование и выяснили, что после 50 часов работы в неделю производительность снижается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Словакия тайно поставила Украине свой единственный C-300
Оценена эффективность работы в запрещенных в России социальных сетях
В российской школе учительница пообещала расстрелять учеников из автомата
Перечислены изменения в политике Франции при поражении Макрона на выборах
Макрон обвинил премьер-министра Польши в ненависти к евреям
Ведущий Первого канала перечислил основные правила долголетия
Елизавета II впервые за 70 лет правления пропустит пасхальную службу
Россиянам назвали простые способы успешно пройти собеседование
Девушка купила коробку поношенных вещей семьи Кардашьян и показала содержимое
Россиянам дали совет по покупке валюты для отдыха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.