В Башкирии пройдет «Робосабантуй»

В башкирском заповеднике «Шульган-Таш» пройдет фестиваль по робототехнике «Робосабантуй»

В башкирском заповеднике «Шульган-Таш», расположенном в Бурзянском районе, состоится республиканский фестиваль по робототехнике «Робосабантуй». Об этом сообщает «Башинформ».

В рамках мероприятия будут организованы, в частности, соревнования роботов по футболу, скачки, перетягивание каната, метание камня, гонки летающих роботов и робокурэш (борьба). «Робосабантуй» пройдет 3-го и 4 июня.

Цели фестиваля — популяризация робототехники, мотивация жителей республики к конструированию, программированию и моделированию робототехнических систем, выявление и поддержка талантов в области робототехники и развитие туризма в Бурзянском районе.

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