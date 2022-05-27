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В Новосибирске стартовал молодежный научно-технический конкурс

В Новосибирске стартовал финал молодежного научно-технического конкурса «Первый шаг»

Финал IV Всероссийского молодежного научно-технического конкурса разработок и научно-практических решений кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг» стартовал в Новосибирске. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Соревнование проводится с 26 по 28 мая, площадками мероприятия стали Дом Радио, Академпарк и филиал ВГТРК ГТРК «Новосибирск».

Отмечается, что благодаря конкурсу студенты профильных специальностей представят широкой публике свои проекты, имеющие новизну и практическую реализуемость. Участников оценит жюри из 16 человек. Кроме того, в ходе соревнований пройдут круглые столы и мастер-классы со специалистами индустрии.

Ранее, 25 мая, в Великом Новгороде открылся Международный форум молодых изобретателей и инноваторов, на котором представили свои проекты команды из разных стран. В мероприятии приняли участие изобретатели из разных российских регионов, а также из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

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Мария Гейн
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