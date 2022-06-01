Экс-зампрокурора Новосибирской области объявили в международный розыск

Экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок объявили в розыск по делу о взятке

Бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок объявили в международный и федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-сотруднице надзорного ведомства заочно предъявили обвинение по статье 290 («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Басманный суд заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

По сведениям издания, в 2016 году президент России Владимир Путин присвоил Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса. Тогда обвиняемая стала второй-женщиной генералом в регионе.

Ранее сообщалось, что бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева оставили под арестом по делу о коррупции. По версии следствия, он получали незаконное вознаграждение от членов криминальных кругов и владельцев крупного торгового центра «Восток» за покровительство и избежание проверок.