Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-зампрокурора Новосибирской области объявили в международный розыск

Экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок объявили в розыск по делу о взятке
Любовь Кузьменок

Любовь Кузьменок. Фото: sfo.gov.ru

Бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок объявили в международный и федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-сотруднице надзорного ведомства заочно предъявили обвинение по статье 290 («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Басманный суд заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

По сведениям издания, в 2016 году президент России Владимир Путин присвоил Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса. Тогда обвиняемая стала второй-женщиной генералом в регионе.

Ранее сообщалось, что бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева оставили под арестом по делу о коррупции. По версии следствия, он получали незаконное вознаграждение от членов криминальных кругов и владельцев крупного торгового центра «Восток» за покровительство и избежание проверок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Путин предложил увеличить размер выплат удостоенным ордена «Родительская слава»
Лукашенко рассказал о психологических угрозах для Белоруссии
TikTok восстановил аккаунт RT DE
Стало известно наказание для 107 мигрантов за драку на московской стройке
NYT рассказала об уроках медитации для бойцов теробороны на Украине
Учительница назвала исполнивших «ЛГБТ-танец» лицеистов интеллектуалами
Парикмахер назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года
Самый первый iPad Pro признали устаревшим
Тела двух отравившихся газом родственников нашли в подмосковной квартире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.