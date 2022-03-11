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Бывшего прокурора Новосибирской области оставили под арестом по делу о коррупции

В Новосибирске арестованного за взятки экс-прокурора Фалилеева оставили в СИЗО
Владимир Фалилеев

Владимир Фалилеев. Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Адвокаты просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест из-за проблем подзащитного со здоровьем, однако суд признал решение об аресте законным.

16 февраля Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, они получали незаконное вознаграждение от членов криминальных кругов и владельцев крупного торгового центра «Восток» за покровительство и избежание проверок. Суд отправил Фалилеева в СИЗО до апреля 2022 года.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год. Потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. Проверка была достаточно серьезная — более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания. До 2015 года он был прокурором Забайкальского края, где тоже имелись некие сведения о возможном превышении им полномочий.

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Елизавета Новикова
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