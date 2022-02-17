Бывшего прокурора Новосибирской области отправили в СИЗО по делу о коррупции

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана экс-прокурору по ходатайству следствия. Он отправлен в СИЗО до 14 апреля.

Ранее 17 февраля был арестован бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин, также фигурирующий в деле о коррупции. По данным следствия, он и Фалилеев получали взятки от криминалитета за «крышевание» бизнеса, в том числе собственников крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Прокуроры за вознаграждение оберегали площадку от проверок.

Они были задержаны 16 февраля.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год. Потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. Проверка была достаточно серьезная — более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания. Еще до проверки Фалилеев ушел в отпуск, а его первая заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию.

Фалилеев является государственным советником юстиции II класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта. До 2016 года он был прокурором Забайкальского края, где тоже имелись некие сведения о возможных превышениях его полномочий.