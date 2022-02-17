Бывшего зампрокурора Новосибирской области взяли под стражу по делу о взятках

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину, обвиняемому в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Турбин арестован до 14 апреля по ходатайству следствия. Также под стражу отправлен фигурант дела по фамилии Белоус, которому вменяется дача взятки.

По данным следствия, Турбин и его бывший начальник, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, получали взятки от криминалитета за крышевание бизнеса, в том числе собственников крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Прокуроры за вознаграждение оберегали площадку от проверок.

Они были задержаны 16 февраля.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год. Потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. Проверка была достаточно серьезная — более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания. Накануне проверки Фалилеев ушел в отпуск, а его первый заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию.

Фалилеев является государственным советником юстиции II класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта. До 2016 года он был прокурором Забайкальского края, где тоже имелись некие сведения о возможных превышениях его полномочий.