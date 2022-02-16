Бывшего прокурора Новосибирской области задержали за «крышевание» бизнеса

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали за «крышевание» бизнеса — он оберегал от проверок определенный торговый центр. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, россиянин во время своей работы в прокуратуре получал деньги от криминальных авторитетов. Предполагается, что это были в том числе и деньги владельцев крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Взамен Фалилеев оберегал торговый центр от всяческих проверок. Одновременно с бывшим прокурором задержали и его экс-заместителя Андрея Турбина.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 годы, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры РФ. Проверка была достаточно серьезная — более тридцати сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания. Накануне проверки Фалилеев ушел в отпуск, а его первый заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию.

Фалилеев является Государственным советником юстиции II класса, что соответствует званию Генерал-лейтенант. До 2016 года он был прокурором Забайкальского края, где тоже были некие сведения о возможных превышениях его полномочий.