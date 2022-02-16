Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего прокурора Новосибирской области задержали за «крышевание» бизнеса

Бывший прокурор Новосибирской области попался на взятках за покровительство бизнеса

Фото: ГУ ФСИН России по Новосибирской области

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали за «крышевание» бизнеса — он оберегал от проверок определенный торговый центр. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, россиянин во время своей работы в прокуратуре получал деньги от криминальных авторитетов. Предполагается, что это были в том числе и деньги владельцев крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Взамен Фалилеев оберегал торговый центр от всяческих проверок. Одновременно с бывшим прокурором задержали и его экс-заместителя Андрея Турбина.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 годы, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры РФ. Проверка была достаточно серьезная — более тридцати сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания. Накануне проверки Фалилеев ушел в отпуск, а его первый заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию.

Фалилеев является Государственным советником юстиции II класса, что соответствует званию Генерал-лейтенант. До 2016 года он был прокурором Забайкальского края, где тоже были некие сведения о возможных превышениях его полномочий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение Байдена к россиянам
Власти нашли способ обойти требования Европы по «русским офшорам»
В Крыму депутат на BMW насмерть сбил пенсионерку и скрылся
80-летний российский академик стал фигурантом дела о хищении миллионов рублей
Раскрыта популярность Зеленского среди украинцев
Названа стоимость аренды «блогерской» квартиры в Москве
Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков
Старт продаж билетов в космос взвинтил акции Virgin Galactic
Популярная азиатская страна анонсировала смягчение правил въезда для россиян
В Совфеде указали на изменившееся отношение Байдена к России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.