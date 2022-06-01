В Германии назвали сроки поставок ракетных систем на Украину

DPA: Германия поставит Украине четыре комплекса РСЗО до конца июня

Правительство Германии планирует поставить Украине четыре комплекса ракетных систем залпового огня (РСЗО) из запасов бундесвера до конца июня 2022 года. О сроках доставки вооружений в интересах украинской армии сообщило агентство DPA.

Сообщается, что эта инициатива согласована с представителями США, которые займутся обучением украинских военных. Источники в правительстве не назвали конкретную модель для поставок РСЗО, но предполагается, что это будут модернизированные американские системы MARS II.

Ранее аналогичный шаг предприняли представители США. Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить на Украину комплексы РСЗО GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров. Этот тип вооружения может стать одним из самых дальнобойных средств высокоточного огневого поражения в украинской армии.