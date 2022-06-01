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Спорт

«Рубин» усилился пятью футболистами за день

«Рубин» подписал контракты с пятью футболистами за один день

Фото: CRAIG BROUGH / Reuters

Казанский «Рубин» усилился пятью футболистами за один в рамках подготовки к новому сезону. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В частности, к «Рубину» присоединился 35-летний российский полузащитник Олег Иванов, известный по выступлениям за «Ахмат». Его последним клубом была «Уфа». Кроме того, состав казанского клуба пополнил воспитанник ЦСКА Артем Попов.

Перешел в «Рубин» и бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Зотов. Также в Казань перебрались Валерий Чуперка и Дмитрий Кабутов. Все новички «Рубина» — полузащитники.

«Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/2022. Команда уступила «Уфе» в матче 30-го тура завершила чемпионат на 15-м месте.

Николай Костюков
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