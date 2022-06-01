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Известный комик высказался о трудностях работы в России

Юморист Игорь Джабраилов заявил, что в России у комиков напряженный темп работы
Игорь Джабраилов

Игорь Джабраилов. Кадр: видео The Hole

Известный российский стендап-комик и один из авторов в проекте «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Игорь Джабраилов рассказал о трудностях работы в России. Мнением об этом он поделился в шоу «Надкаст», выпуск которого вышел на платформе The Hole.

Юморист счел, что для многих его западных коллег работа комика — это скорее хобби, от которого они получают одновременно удовольствие и доход. «То есть он написал материал, он проехал по всей стране, в каждом городе он может снять сольник, в каждом городе люди пришли и понимают, что происходит, и это очень круто», — высказался Джабраилов.

Однако, по словам комика, такой подход к гастролям невозможен в его случае из-за напряженного темпа работы. «У нас система выстроена так, что тебя доят до смерти. <...> Потому что здесь ты должен умереть, и на твое место придут другие люди», — заявил он. Юморист добавил, что завидует людям, у которых есть возможность самим выбирать темп работы.

Ранее Джабраилов также рассказал о страхе быть в кадре. Он признался, что в какой-то момент много работал за кадром и искал этому оправдания.

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Олег Давыдов
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