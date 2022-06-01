Минобороны ФРГ опровергло слова Шольца о возможности поставок Киеву ракет ПВО

В Минобороны Германии заявили об отсутствии в резерве обещанных Шольцем Киеву ракет ПВО

Министерство обороны Германии опровергло слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности поставок Киеву ракет ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

По его словам, обещанные системы отсутствуют в резерве бундесвера Германии. «Это вопрос, который направлен в конечном счете к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет», — отметил он.

Ранее Шольц заявил, что правительство ФРГ приняло решение о передаче Украине в рамках военной помощи современных зенитно-ракетных комплексов ПВО IRIS-T SL. Инициатором поставок в интересах украинской армии выступила компания-производитель Diehl Defence. Идея была одобрена немецкими властями.