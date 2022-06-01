В российских кинотеатрах начнут показывать отечественные сериалы

В российских кинотеатрах начнут показывать первые серии отечественных сериалов

В российских кинотеатрах начнут показывать первые серии отечественных сериалов. Об этом сообщают «Ведомости».

В июне в российском прокате появится киноверсия сериала «Два холма» от видеосервиса Start. Эдуард Илоян, генеральный продюсер студии Yellow, Black & White, занимавшейся продюсированием проекта, рассказал, что показ сериала в кинотеатре — новый формат дистрибуции оригинального контента.

«Но самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар», — добавил руководитель YBW.

Сообщается, что в планах других стриминговых сервисов, таких как Okko, Premier и Kion, также стоит показ оригинальных сериалов на широких экранах.

Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова заявила, что новые форматы, которые будут включены в программы кинотеатров, связаны с дефицитом контента. По ее словам, наибольшим спросом в этом случае будут обладать комедийные проекты, у которых очень известный первоисточник. Например, киноверсия сериала «Манюня», снятого Гевондом и Сариком Андреасян по одноименному бестселлеру Наринэ Абгарян.

Зинякова добавила, что не меньшую роль в этом случае играет рекламная кампания оригинального проекта и его жанр. «Сейчас зрители идут в кинотеатр за позитивом, поэтому комедия будет работать лучше», — рассказала президент киносети «Каро».

Ранее стало известно, что картина Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата» станет первым короткометражным фильмом, который выйдет в российский прокат.