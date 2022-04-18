В российский прокат впервые выйдет короткометражный фильм

Картина Кирилла Зайцева станет первым короткометражным фильмом в российском прокате

Картина Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата» станет первым короткометражным фильмом, который выйдет в российский прокат. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу проекта.

Сюжет ленты основан на повести Вячеслава Кондратьева «Сашка», в которой главный герой вспоминает себя в военные годы, во время службы на фронте. Для создателя фильма, обладателя премии «Золотой Орел» Кирилла Зайцева, проект станет дебютным в режиссерской карьере.

«На мой взгляд, это очень нужная и актуальная картина! Наша история о русском солдате, который всегда остается человеком, даже в самых тяжелых условиях войны», — поделился автор проекта.

Главные роли в картине исполнили сам Зайцев, а также актеры Марат Эфендиев и Иван Клочко. Продолжительность фильма — 38 минут. На широких экранах военную короткометражку можно будет оценить уже с пятого мая.

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