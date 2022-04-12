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Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» повторно выйдет в прокат

Советский фильм «Любовь и голуби» повторно выйдет в прокат 21 апреля

Кадр: фильм «Любовь и голуби»

Культовый советский фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» отреставрируют и повторно покажут в кино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Мосфильма».

Посмотреть комедию в кинотеатрах можно будет уже с 21 апреля. Фильм появится в рамках проекта «АртКиноПрокат», который ранее повторно выпустил в прокат картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит».

Перед выходом на экраны фильм будет отреставрирован: в нем улучшат цвета и звучание.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти выделят более 11,5 миллиарда рублей на российское кино.

В начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список организаций, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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Анастасия Астахова
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