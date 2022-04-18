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«Фантастические твари» провалились в прокате

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» провалился в премьерную ночь проката

Фото: Christopher Khoury / Globallookpress.com

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» провалился на старте проката. Об этом пишет Deadline.

В ночь премьеры в США картина Дэвида Йейтса собрала лишь шесть миллионов долларов. Это наихудшие показатели среди всех частей франшизы. Специалисты отмечают, что из-за бюджета в 200 миллионов долларов ленте необходимо сделать достойную кассу во время показа в других странах.

В России не покажут «Фантастических тварей» в кинотеатрах из-за отказа студии Warner Bros. от проката своих проектов. Главные роли в фильме сыграли Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол и другие.

Ранее стало известно, что руководство киностудии Warner Bros. может отказаться от съемок продолжения франшизы «Фантастические твари». Отмечается, что судьба четвертой и пятой частей саги зависит от результата кассовых сборов «Тайн Дамблдора». К такому выводу студия пришла после череды неудач «Фантастических тварей».

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Сергей Равин
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