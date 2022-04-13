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Warner Bros. может отказаться от «Фантастических тварей» из-за провалов франшизы

Студия Warner Bros. может отказаться от съемок продолжения франшизы «Фантастические твари»

Фото: Settantasette / Shutterstock

Руководство киностудии Warner Bros. может отказаться от съемок продолжения франшизы «Фантастические твари». Об этом пишет Variety.

Отмечается, что судьба четвертой и пятой частей саги зависит от результата кассовых сборов «Тайн Дамблдора». К такому выводу студия пришла после череды неудач «Фантастических тварей».

Провалы франшизы в прокате начались с первого фильма, в котором одну из главных ролей сыграл Джонни Депп. На снижение доходов повлиял скандал с его супругой Эмбер Херд из-за домашнего насилия. На успехе киносерии также негативно сказались нетолерантные высказывания в Twitter автора литературной основы Джоан Роулинг. Еще одного актера «Фантастических тварей» Эзру Миллера недавно арестовали на Гавайях за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения.

В «Фантастических тварях: Тайна Дамблдора» Деппа заменили на датского актера Мадса Миккельсена. В премьерные выходные фильм собрал около 58 миллионов долларов, однако критики скептически отнеслись к картине.

Сценарий четвертой части «Фантастических тварей» в настоящий момент не написан из-за опасений студии. Warner приступит к созданию следующей серии только если «Тайны Дамблдора» соберут в прокате не менее 400 миллионов долларов.

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Сергей Равин
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