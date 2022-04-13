Warner Bros. может отказаться от «Фантастических тварей» из-за провалов франшизы

Студия Warner Bros. может отказаться от съемок продолжения франшизы «Фантастические твари»

Руководство киностудии Warner Bros. может отказаться от съемок продолжения франшизы «Фантастические твари». Об этом пишет Variety.

Отмечается, что судьба четвертой и пятой частей саги зависит от результата кассовых сборов «Тайн Дамблдора». К такому выводу студия пришла после череды неудач «Фантастических тварей».

Провалы франшизы в прокате начались с первого фильма, в котором одну из главных ролей сыграл Джонни Депп. На снижение доходов повлиял скандал с его супругой Эмбер Херд из-за домашнего насилия. На успехе киносерии также негативно сказались нетолерантные высказывания в Twitter автора литературной основы Джоан Роулинг. Еще одного актера «Фантастических тварей» Эзру Миллера недавно арестовали на Гавайях за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения.

В «Фантастических тварях: Тайна Дамблдора» Деппа заменили на датского актера Мадса Миккельсена. В премьерные выходные фильм собрал около 58 миллионов долларов, однако критики скептически отнеслись к картине.

Сценарий четвертой части «Фантастических тварей» в настоящий момент не написан из-за опасений студии. Warner приступит к созданию следующей серии только если «Тайны Дамблдора» соберут в прокате не менее 400 миллионов долларов.