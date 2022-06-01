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Фанаты высмеяли Ирину Шейк за сходство с Лениным на новом фото

Фанаты высмеяли супермодель Ирину Шейк в армейском наряде за сходство с Владимиром Лениным

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Фанаты высмеяли российскую супермодель и актрису Ирину Шейк за сходство с советским политиком Владимиром Лениным на новом фото. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На опубликованном кадре знаменитость позирует в полуанфас, сидя на стуле. Стилисты выбрали для наряда Шейк оверсайз-рубашку светло-зеленого цвета, золотистый галстук, джинсы и кожаную синюю кепку в армейском стиле. Кроме того, на кадрах видно, что на лице манекенщицы полностью отсутствует макияж, а ее волосы спрятаны под головной убор.

Многие поклонники не оценили внешний вид звезды и сравнили ее с революционером. «Похожа на Владимира Ленина», «О, Ильич жив», «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!», «Внучка Октябрьской революции», «Товарищ Шейк», — высказывались они.

Известно, что кадр был сделан американской художницей и модным фотографом Кольер Шорр, в объектив которой также попадали актрисы Николь Кидман, Зои Кравиц и модель Джиджи Хадид. Стилистом выступила директор отдела моды журнала Centrefold Кэти Бернетт.

В апреле Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для обложки британского журнала Re-Edition. Знаменитость снялась голой, прикрывая обнаженные части тела платьем бренда Self Portrait, которое висело перед ней на веревке для сушки белья.

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Мария Винар
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