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Ирина Шейк снялась голой для обложки журнала

Российская супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки журнала Re-Edition

Фото: @reeditionmag

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней обложки британского журнала Re-Edition. Снимок появился на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

36-летняя знаменитость снялась голой, прикрывая обнаженные части тела платьем бренда Self Portrait, которое висело перед ней на веревке для сушки белья. На черно-белых снимках манекенщица позирует с макияжем в нюдовых оттенках и собранными в гладкий пучок волосами. Видно, что модель запечатлели в белых теннисных кроссовках и носках того же цвета.

Известно, что автором съемки стала американская художница и модный фотограф Кольер Шорр, в объектив которой также попадали актрисы Николь Кидман, Зои Кравиц и модель Джиджи Хадид. Стилистом выступила директор отдела моды журнала Centrefold Кэти Бернетт.

Ранее, в марте, Ирина Шейк поделилась фото в платье с глубоким декольте и порадовала фанатов. Модель снялась на газоне и лестнице во дворе дома в черном платье длины макси с длинными рукавами и глубоким V-образным декольте, а также высоким разрезом, который открывает кожаные ботфорты на каблуке. В качестве украшений манекенщица выбрала крупное колье и прозрачные перчатки, а на губы нанесла ярко-красную помаду.

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Дарья Шляпужникова
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