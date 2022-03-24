Ирина Шейк порадовала фанатов снимками в платье с глубоким декольте

Супермодель Ирина Шейк поделилась фото в платье с глубоким декольте и порадовала фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась новой серией откровенных фото и порадовала фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

36-летняя знаменитость снялась на газоне и лестнице во дворе дома в черном платье длины макси с длинными рукавами и глубоким V-образным декольте, а также высоким разрезом, который открывает кожаные ботфорты на каблуке. В качестве украшений манекенщица выбрала крупное колье и прозрачные перчатки, а на губы нанесла ярко-красную помаду.

Публикация набрала более 369 тысяч лайков и восхитила поклонников Шейк. «Как всегда шикарна», «Ирина — одна из самых красивых женщин на планете», «Богиня», «Настоящее ядерное оружие России», «Королева», «Вау, идеальная», «Просто нет слов», «Ира, ты икона», «Привлекательная женщина», — высказывались комментаторы.

В декабре 2021 года Ирина Шейк появилась на публике в обнажающем грудь топе и была обругана в сети. Она посетила премьеру фильма «Аллея кошмаров» в Нью-Йорке в темно-сером брючном костюме в полоску в сочетании с кожаным топом. «Ирина красавица, но ее наряд уж слишком экстремален. Ей следует выглядеть более изысканно и меньше оголяться», — писали пользователи сети об образе манекенщицы.