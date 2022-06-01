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В ДНР проведут трибуналы над украинскими военными преступниками

Власти ДНР намерены провести трибуналы над украинскими военными до конца лета

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены провести несколько трибуналов над украинскими военными преступниками до конца лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елену Шишкину.

«У нас однозначно будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе. Скорее всего, завершающим этапом будет международный трибунал», — пояснила она.

По словам Шишкиной, подсудимыми могут стать как члены батальонов «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие ВСУ. Депутат напомнила, что в Уголовном кодексе ДНР предусмотрена смертная казнь за особо тяжкие преступления, к которым относятся и военные преступления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил объем доказательств для проведения первого этапа трибунала над военными ВСУ. По его словам, в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка, что, в свою очередь, приближает проведение первого этапа трибунала. «Мы можем говорить сейчас, что у нас уже хватает материалов из тех показаний, которые [военнослужащие ВСУ] дают в рамках работы правоохранительных органов», — отметил глава ДНР.

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