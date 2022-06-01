В ДНР проведут трибуналы над украинскими военными преступниками

Власти ДНР намерены провести трибуналы над украинскими военными до конца лета

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены провести несколько трибуналов над украинскими военными преступниками до конца лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елену Шишкину.

«У нас однозначно будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе. Скорее всего, завершающим этапом будет международный трибунал», — пояснила она.

По словам Шишкиной, подсудимыми могут стать как члены батальонов «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие ВСУ. Депутат напомнила, что в Уголовном кодексе ДНР предусмотрена смертная казнь за особо тяжкие преступления, к которым относятся и военные преступления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил объем доказательств для проведения первого этапа трибунала над военными ВСУ. По его словам, в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка, что, в свою очередь, приближает проведение первого этапа трибунала. «Мы можем говорить сейчас, что у нас уже хватает материалов из тех показаний, которые [военнослужащие ВСУ] дают в рамках работы правоохранительных органов», — отметил глава ДНР.

