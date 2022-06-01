В Башкирии в июне пройдет конкурс-фестиваль сказителей

Всероссийский детский и молодежный конкурс-фестиваль сказителей пройдет в Башкирии в июне

В Башкортостане 16 и 17 июня планируют провести Всероссийский детский и молодежный конкурс-фестиваль сказителей. Как уточняет «Башинформ», мероприятие соберет в республике талантливых исполнителей в возрасте от 5 до 25 лет.

Соревноваться в мастерстве наряду с жителями Башкирии будут исполнители из Москвы, Красноярска, Кыргызстана и Узбекистана. Ради участия в конкурсе в республику приедут 35 исполнителей.

Отмечается, что организаторы конкурса получили более сотни заявок из 12 городов и регионов России, а также других стран.

Финальный тур конкурса состоится в Бурзянском районе. Специально для участников организаторы подготовили насыщенную программу, включающую мастер-классы по сказительскому ремеслу и экскурсию по пещере Шульган-таш. Кроме того, планируется провести научно-практическую конференцию.

Ранее сообщалось, что в башкирском заповеднике «Шульган-Таш», расположенном в Бурзянском районе, состоится республиканский фестиваль по робототехнике «Робосабантуй». В рамках мероприятия будут организованы, в частности, соревнования роботов по футболу, скачки, перетягивание каната, метание камня, гонки летающих роботов и робокурэш (борьба). «Робосабантуй» пройдет 3-го и 4 июня.