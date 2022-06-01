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Российские коммунальщики обнаружили человеческий скелет во время замены труб

В Екатеринбурге коммунальщики проводили замену труб и обнаружили скелет человека

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В Екатеринбурге коммунальные работники обнаружили скелет человека во время замены труб около дома на улице Бетонщиков. Об этом сообщил портал E1.RU.

Местная жительница со ссылкой на своего мужа рассказала, что ее супруг еще осенью говорил о неприятном запахе из того места, где обнаружили человеческие останки. «А сейчас, когда начали менять трубы, увидели скелет человека. Сейчас на место приехали сотрудники полиции», — объяснила она.

В Следственном комитете по Свердловской области заявили, что на данный момент проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы. Планируется экспертиза для установления пола, возраста и причины смерти человека.

В свою очередь, в УМВД по Екатеринбургу заявили, что видимых телесных повреждений у погибшего не выявлено. «По предварительной оценке судмедэксперта, вероятная давность смерти — не менее трех лет», — добавили в полиции.

Ранее сотрудники хирургического отделения больницы №8 в Обнинске по неприятному запаху нашли труп неизвестного мужчины, который не был ни пациентом, ни сотрудником медучреждения. Останки находились около входа в одно из помещений подвала.

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Никита Абрамов
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