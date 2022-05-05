Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врачи российской больницы по запаху нашли пролежавший неделю труп неизвестного

В больнице Обнинска врачи по запаху нашли пролежавшее неделю тело неизвестного мужчины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сотрудники хирургического отделения больницы №8 в Обнинске по неприятному запаху нашли труп неизвестного мужчины, который находился в подвале. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России по Калужской области.

Инцидент произошел 4 мая. Врачи, решив найти причину неприятного запаха, спустились в подвал. Около входа в одно из помещений они обнаружили тело мужчины, который не был ни пациентом, ни сотрудником медучреждения.

«По предварительным данным, это 49-летний бездомный, смерть которого наступила более недели назад», — отметили в пресс-службе СК.

Следователи начали начали процессуальную проверку, а также судебно-медицинскую экспертизу для определения причины и давности смерти. На данный момент сотрудниками СК устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинске на заводе на улице Мраморная нашли тело 50-летнего рабочего. Мужчина погиб в результате несчастного случая, однако его обнаружили спустя несколько часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал условие снятия санкций с России
Зафиксирован редкий вид пульсара «черная вдова»
Песков высказался об используемых Путиным источниках информации
Названы способы снизить цены на жилье в России
Раскрыт возможный мотив убийства воров в законе Астика и Хасика
Япония нашла способ снизить зависимость от российского топлива
В приграничном российском регионе запретили фейерверки и салюты на 9 Мая
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Компании начнут скрывать данные для ухода от санкций
Против актера Дмитрия Задорожного возбудили уголовное дело из-за избиения кота
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.