Врачи российской больницы по запаху нашли пролежавший неделю труп неизвестного

В больнице Обнинска врачи по запаху нашли пролежавшее неделю тело неизвестного мужчины

Сотрудники хирургического отделения больницы №8 в Обнинске по неприятному запаху нашли труп неизвестного мужчины, который находился в подвале. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России по Калужской области.

Инцидент произошел 4 мая. Врачи, решив найти причину неприятного запаха, спустились в подвал. Около входа в одно из помещений они обнаружили тело мужчины, который не был ни пациентом, ни сотрудником медучреждения.

«По предварительным данным, это 49-летний бездомный, смерть которого наступила более недели назад», — отметили в пресс-службе СК.

Следователи начали начали процессуальную проверку, а также судебно-медицинскую экспертизу для определения причины и давности смерти. На данный момент сотрудниками СК устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинске на заводе на улице Мраморная нашли тело 50-летнего рабочего. Мужчина погиб в результате несчастного случая, однако его обнаружили спустя несколько часов.