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Тело рабочего нашли на российском заводе

На заводе в Челябинской области нашли тело машиниста мельницы

Фото: Globallookpress.com

В Челябинске на заводе на улице Мраморная нашли тело 50-летнего рабочего — он погиб в результате несчастного случая, это обнаружили спустя несколько часов. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, мужчина погиб в российском регионе в ночь на 12 апреля из-за несоблюдения правил безопасности.

«Он упал в бункер измельчителя фракции графита. Искать его начали, когда он не вернулся со смены домой. В первой половине дня 12 апреля тело нашли в бункере», — сообщил источник.

Управление Следственного комитета по российскому региону начало проверку.

Ранее в Челябинской области на шахте города Пласт при падении кабины лифта погиб рабочий. Инцидент произошел на шахте «Центральная» предприятия «Южуралзолото», следователи возбудили уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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