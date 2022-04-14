Тело рабочего нашли на российском заводе
В Челябинске на заводе на улице Мраморная нашли тело 50-летнего рабочего — он погиб в результате несчастного случая, это обнаружили спустя несколько часов. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, мужчина погиб в российском регионе в ночь на 12 апреля из-за несоблюдения правил безопасности.
«Он упал в бункер измельчителя фракции графита. Искать его начали, когда он не вернулся со смены домой. В первой половине дня 12 апреля тело нашли в бункере», — сообщил источник.
Управление Следственного комитета по российскому региону начало проверку.
Ранее в Челябинской области на шахте города Пласт при падении кабины лифта погиб рабочий. Инцидент произошел на шахте «Центральная» предприятия «Южуралзолото», следователи возбудили уголовное дело.