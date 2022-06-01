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Дерматолог дала советы по спасению бледной кожи от ожогов летом

Дерматолог Вайзер: бледная кожа лишена защитного барьера от солнечных ожогов летом

Фото: Apostolos Vamvouras / Pexels

Доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и доцент клинической дерматологии Колумбийского университета Джессика Вайзер дала советы по спасению бледной кожи летом. Ее комментарии приводит издание Popsugar.

По словам специалистки, светлая кожа содержит намного меньше меланина, защищающего от солнечных ожогов, чем смуглая. В связи с этим она больше других типов кожи подвержена появлению пигментных пятен и раздражений в виде красноты и зуда.

Кроме того, Вайзер отметила, что воздействие ультрафиолетовых лучей также ускоряет распад коллагена и фотостарение. «Меланин действует как широкополосный поглотитель ультрафиолета и помогает бороться со свободными радикалами, но светлый тип кожи практически лишен его как защитного барьера», — рассказала она.

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Эксперт порекомендовала на ежедневной основе использовать в жаркий сезон солнцезащитный крем с фактором защиты 30+. Она обратила внимание читателей на то, что средство необходимо применять несколько раз в течение всего дня. Помимо этого, Вайзер предложила перед сном наносить на кожный покров ретинол, а также средства с содержанием витамина С. «Местный ретинол или ретиноид повысит выработку коллагена, а продукты с витамином С усилят защитную функцию кожи и осветлят пигментные пятна», — заключила врач.

В мае американские стилисты Сэм Макнайт и Дайон Смит дали советы по уходу за кудрявыми волосами летом. По словам специалистов, обладательницы данного типа волос сталкиваются с ломкостью и выпадением прядей из-за повышенной чувствительности к влажному и сухому воздуху. По этой причине они порекомендовали заплетать локоны в косы и убирать их под шапку или платок на улице, а после мытья головы обязательно наносить на волосы несмываемый кондиционер и термозащитное средство.

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Мария Винар
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