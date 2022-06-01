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Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь в России

Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь на референдуме в России

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

В вопросе отхода от моратория на смертную казнь в России важно учитывать мнение граждан и, возможно, стоит вынести этот вопрос на референдум, если общество считает его необходимым. Отмену моратория на смертную казнь допустил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам политика, с выходом России из Совета Европы (СЕ) вопрос об отмене моратория на смертную казнь звучит все чаще. За время членства страны в СЕ Москва так и не ратифицировала 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека, предусматривающий отмену моратория на исполнение высшей меры наказания, отметил Слуцкий.

«И причина этому — позиция большей части нашего же общества после чудовищных терактов в России и зверств националистов», — объяснил он.

Однако, по утверждению лидера ЛДПР, смертную казнь не нужно возвращать в Уголовный кодекс, как это было в СССР. Важно детально подойти к этому вопросу и ориентироваться на мнение избирателей, уверен Слуцкий.

В марте в Совфеде заявили об отсутствии юридической возможности вернуть смертную казнь. По словам сенатора Андрея Клишаса, у государства нет права казнить людей. Политик считает, что возможность применения высшей меры наказания никак не влияет на статистику по тяжким и особо тяжким преступлениям.

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Анастасия Шейкина
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