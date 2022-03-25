В Совфеде заявили об отсутствии юридической возможности вернуть смертную казнь

Сенатор Клишас заявил, что юридической возможности вернуть в России смертную казнь нет

Юридическая возможность вернуть в России смертную казнь отсутствует. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Его слова в пятницу, 25 марта, приводит РБК.

Сенатор высказал мнение, что у государства нет права казнить людей. Он также отметил, что возможность применения высшей меры наказания никак не влияет на статистику по тяжким и особо тяжким преступлениям.

«Конституционный суд так сформулировал эти решения, что, по сути дела, сегодня право не быть приговоренным к смертной казни относится к гарантиям прав и свобод. Нет никакого формата, позволяющего преодолеть это решение», — пояснил Клишас.

При этом нельзя исключить теоретическую возможность, например, того, что будет принята новая конституция, считает глава конституционного комитета Совфеда. Но это лишь «теоретическая спекулятивная конструкция», которая не имеет отношения к реальности, подчеркнул политик.

В феврале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что после приостановки членства России в Совете Европы возможно возвращение смертной казни. Он также напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае. 25 марта он заявил, что все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят при необходимости.

15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.