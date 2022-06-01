В России установили первый в мире памятник «Сынам полков»

В Курске установили памятник «Сынам полков»

В Курске появился первый в России памятник «Сынам полков». Статуя выполнена из бронзы скульптором Михаилом Баскаковым, сообщает издание «Курские известия».

Памятник установлен на улице Ленина, 49 рядом с библиотекой имени Асеева. Баскаков изобразил стоящего на табурете подростка, одетого в военную форму. Церемонию открытия посетил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Это первый и единственный такой памятник и музей "Сынам полков" в мире. Потому что нигде больше не было такого числа детей и подростков, которые уходили на фронт», — отметил Мединский. По его словам, в обществе нашли более 1,4 тысячи личных дел «сынов полка».

Ранее в мае в Москве появился первый в мире памятник, напечатанный на 3D-принтере. Бетонная композиция представляет собой импровизированную сцену с занавесом, каменным деревом, лавочкой и столбами. В статую встроена подсветка, работающая на солнечной батарее. Изготовление памятника обошлось в 300 тысяч рублей. Его установили на могиле ведущего художника по свету театра имени Станиславского Арнольда Кайе.