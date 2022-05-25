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На кладбище в Москве появился первый в мире напечатанный на 3D-принтере памятник

Напечатанный на 3D-принтере памятник поставили на Ваганьковском кладбище в Москве

Фото: Tom Claes / Unsplash

На Ваганьковском кладбище в Москве появился первый в мире напечатанный на 3D-принтере памятник. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Светлый монумент изготовлен из бетона на строительном 3D-принтере. Композиция представляет собой импровизированную сцену с занавесом, каменным деревом, лавочкой и столбами. Кроме того, в памятнике есть встроенная подсветка, днем батареи заряжаются от солнца, с наступлением темноты свет включается автоматически.

Известно, что изготовление памятника обошлось в 300 тысяч рублей. Его поставили на могиле ведущего художника по свету театра имени Станиславского Арнольда Кайе. Автором памятника выступил его внук Александр Жданов, уточняет Ixbt.com. «Этот памятник передает его [Арнольда Кайе] характер, смелость и творческий путь», — поделился Жданов.

От рождения идеи до установки памятника прошло полгода, непосредственно монумент сделали за месяц.

Платон Щукин
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