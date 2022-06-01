Рекрутер дал россиянам совет по выбору профессии

Рекрутер Валинуров: если не знаете, где работать, подумайте откуда хотите уйти на пенсию

Рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров дал совет тем, кто хочет определиться с будущей карьерой. По его словам, важно думать не о том, куда устроиться на работу сейчас, а о том, откуда придется уходить на пенсию. Так можно разработать карьерную стратегию гораздо быстрее, указал специалист по подбору персонала в разговоре с «Лентой.ру».

«Многие кандидаты думают о том, куда мне завтра трудоустроиться, и не думают про послезавтра и на 10-20-50 лет вперед. Для того чтобы понять, куда двигаться завтра, лучше вначале подумать, а из какой компании я хочу уйти на пенсию», — посоветовал Валинуров.

Человек должен представить компанию, должность и уровень дохода, с которым он хотел бы выходить на пенсию. «Когда вы понимаете, в каком статусе вы хотите закончить работать, тогда вам становится понятно, каких работодателей вам выбирать завтра и сегодня. Это главное. Когда мы думаем о финале, наши действия становятся осознаннее и более прагматичными», — указал карьерный консультант.

Идти работать ради того, чтобы работать — это не управление карьерой, считает Валинуров. Когда человек хотя бы в общих чертах имеет цель, он может построить свои шаги наперед и прийти к результату быстрее.

Ранее рекрутер назвал самый важный критерий хорошего резюме. Валинуров отметил, что чем подробнее описаны профессиональные навыки, качества и достижения, тем больше шансов заинтересовать HR-службу.