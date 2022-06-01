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Обнаружена загадочная разновидность нейтронных звезд

Nature Astronomy: обнаружена первая сверхдолгопериодическая нейтронная звезда

Фото: NASA / globallookpress.com

Международная группа астрономов под руководством Манишы Калеб (Manisha Caleb) из Сиднейского университета обнаружила первую нейтронную звезду, которая испускает радиосигналы и при этом вращается чрезвычайно медленно, совершая один оборот каждые 76 секунд. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Открытие было сделано с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Первоначально нейтронную звезду, получившую обозначение PSR J0901-4046, нашли случайно по одиночному импульсу, чья продолжительность составила 0,5 процента всего периода вращения. Всего ученые выявили семь различных типов пульсаций, некоторые из которых возникают с устойчивой периодичностью. Звезда, находящаяся в 300-500 парсеках (один парсек соответствует 3,2 светового года) от Солнца, демонстрирует некоторые характеристики пульсаров, магнитаров со сверхдлинным периодом вращения и даже быстрых радиовсплесков, что указывает на возможную эволюционную связь с этими разновидностями нейтронных звезд.

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1 марта 2020

Население радиоизлучающих нейтронных звезд обычно включает в себя объекты с периодами вращения от миллисекунд до нескольких десятков секунд. По мере того, как они стареют и замедляют вращение, их радиоизлучение прекращается. Возраст PSR J0901-4046 составляет 5,3 миллиона лет, что превышает предел для радиоизлучающих нейтронных звезд. В настоящее время механизм генерации радиолучей в столь позднем возрасте представляет загадку для астрономов.

Нейтронные звезды представляют собой чрезвычайно плотные остатки вспышек сверхновых, возникающих при гибели массивных звезд. Ученым известно около трех тысяч этих объектов в нашей галактике, при этом они относятся к различным типам, различающимся по силе магнитных полей, испускаемому излучению и скорости вращения. PSR J0901-4046 причисляют к ранее не известному классу нейтронных звезд, получивших название сверхдолгопериодических.

По словам Калеб, вероятно, что в Млечном Пути находится гораздо больше очень медленно вращающихся нейтронных звезд, что имеет важное значение для понимания того, как эти объекты рождаются и эволюционируют.

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Александр Еникеев
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