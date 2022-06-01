Оценено влияние запуска ипотеки на частные дома на стоимость стройматериалов

Эксперт заявила, что цены на материалы не повысят после запуска ипотеки на частные дома

Запуск льготной ипотечной программы на самостоятельное строительство частных жилых домов не должен отразиться на стоимости материалов. Такой прогноз сделала президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства, депутат Мосгордумы Елена Николаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По оценкам эксперта, с конца февраля ажиотажный спрос на стройматериалы несколько разогнал цены, однако теперь они начинают понемногу снижаться.

«Мне кажется, что ситуация сейчас будет как раз в состоянии баланса спроса и предложения. В частности, речь идёт о пиломатериалах, вопросах, связанных с домокомплектами. Поскольку это большие, серьёзные проекты, то они драматически никогда не повышают цены. Они заинтересованы в том, чтобы спрос был стабильным», — заявила Николаева.

Ранее стало известно о планах правительства запустить в России пилотную программу льготной ипотеки под 9 процентов годовых, которую можно оформить для строительства частных жилых домов своими силами, без оформления услуг застройщиков. Инициатива должна помочь гражданам улучшить жилищные условия.