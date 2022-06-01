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В России запустят льготную ипотеку на строительство домов своими силами

Пилотную программу льготной ипотеки запустят на самостоятельное строительство домов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Правительство решило запустить в России пилотную программу льготной ипотеки под 9 процентов годовых, которую можно оформить для строительства частных жилых домов своими силами, без оформления услуг застройщиков. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Постановление о реализации подобной льготной ипотеки подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В 2022 году на самостоятельное строительство домов планируют выдать около восьми тысяч кредитов. Программа должна помочь россиянам улучшить свои жилищные условия.

Максимальный размер кредита по ставке — 9 процентов годовых — будет ограничен. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предел составит 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — 6 миллионов рублей.

Ранее экспертный совет при правительстве предложил распространить льготные ипотечные программы на покупку апартаментов. Инициатива содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ». На данный момент льготная ипотека распространяется исключительно на жилые постройки.

Нина Ташевская
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