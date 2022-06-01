Найден желающий вложить триллион рублей в БАМ

«Ъ»: Газпромбанк и «БТС-Мост» предложили передать БАМ в концессию

Крупнейший инфраструктурный проект России — модернизацию БАМа и Транссиба — предложили передать в концессию (форма государственно-частного партнерства). По данным «Коммерсанта», с такой инициативой к президенту Владимиру Путину обратились Газпромбанк и компания «БТС-Мост» Руслана Байсарова.

Реконструкция магистралей и расширения «узких» мест увеличат пропускную способность до 260-280 миллионов тонн, отмечается в письме. Масштаб стройки, для реализации которой найден желающий, большой. По информации издания, предложение включает в себя строительство или реконструкцию Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через Амур.

При этом потенциальный концессионер готов вложить в проект до 1,5 триллиона рублей. Смета проекта еще неизвестна. Газпромбанк — один из лидеров в финансировании инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства, а «БТС-Мост» — крупнейшее в стране строительное предприятие, они возвели десять тоннелей БАМа.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что такую беспрецедентную по масштабам и значимости для экономики концессию и в прежних условиях никто бы не позволил, а в текущих — тем более. Он пояснил, что безопасность страны не может зависеть от исполнения или неисполнения одной концессии.

Модернизация Восточного полигона — один из крупнейших российских инфраструктурных проектов. Предполагается, что в ее рамках провозная способность БАМ и Транссиба в направлении Дальнего Востока возрастет до 144 миллионов тонн на первом этапе и до 180 миллионов тонн до 2024 года.