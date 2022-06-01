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69-я параллель

Россияне вчетвером на лодке отправились в полярную экспедицию

Четверо россиян из Алтайского края отправилась в полярную экспедицию на лодке

Фото: Анна Фокеева / «Деловой Бийск»

Четверо россиян отправились из города Бийска Алтайского края к полярному устью реки Лены на маломерном катере «Амур». Об их экспедиции на лодке сообщил портал «Деловой Бийск».

Возглавил экспедицию капитан Хасан Карагужин. Россияне планируют достичь устья реки за месяц и оставить маломерное судно в Якутии. Свое путешествие команда начала от знака «Нулевой километр» на Чуйском тракте.

Катер «Амур» доставят до реки на прицепе автомобиля, после его спустят на воду в иркутском порту Качуг. Судно проследует по маршруту до поселка Тикси в Якутии. Четверо россиян на лодке выйдут к морю Лаптевых.

Отмечается, что до экспедиции к полярному устью Лены группа в 2018 году прошла по реке Обь до Карского моря.

Ранее участники экспедиции Арктического плавучего университета впервые исследовали микроорганизмы для получения новых антибиотиков и ферментов для пищевой промышленности. Также они изучили нарушения сна и тревожные расстройства у людей во время экспедиций в Арктику.

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Анастасия Шейкина
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