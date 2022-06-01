Малышева назвала три «суперпродукта» для сердца

Врач Малышева назвала петрушку, красный перец и скумбрию «суперпродуктами» для сердца

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали три «суперпродукта» для сердца. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, что полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы обладают петрушка, красный перец и скумбрия. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Сердце — мышца, которая возбуждается под воздействием электрического импульса и работает всю жизнь без остановки, поэтому она должна получать постоянно нужные ей вещества», — заявил кардиолог.

Одним из веществ, без которого сердце не может работать, является калий, отметил Гандельман. Доктор пояснил, что его дефицит приводит к аритмии. Достаточное количество калия, как сообщили специалисты, содержится в петрушке, 55 граммов которой обеспечивают суточную потребность в калии.

Вторым «суперпродуктом» для сердца является перец чили, рассказали врачи. «Выяснилось, что люди, которые употребляют перец чили, имеют сосуды более эластичные, расширяющиеся хорошо, потому что он увеличивает продукцию окиси озота», — объяснил Гандельман. Малышева добавила, что для здоровых сосудов достаточно употреблять пять граммов перца чили в сутки.

«На десерт мы говорим о рыбе, которую мы, кардиологи, очень любим, — о скумбрии. В ней содержатся ненасыщенные омега-3 кислоты, которые защищают наш организм от развития атеросклероза», — отметил Гандельман. По словам Малышевой, для получения достаточного количества необходимых веществ скумбрии нужно всего 50 граммов в сутки.

Ранее Малышева и ее соведущий, педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» назвали три «суперпродукта» против старения. В их число телеведущие включили дрожжи, баранину и говядину.