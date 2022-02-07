Малышева назвала три «суперпродукта» против старения

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» назвали три «суперпродукта» против старения. В их число телеведущие включили дрожжи, баранину и говядину. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«Витамин рибофлавин, он же B2 — великий борец со старением», — объяснила Малышева. По этой причине специалисты рекомендовали употреблять дрожжи, так как в продукте содержится большое количество этого витамина. По словам Продеуса, в 100 граммах дрожжей содержится 320 процентов его суточной нормы. «Для молодости нужно примерно 30 граммов», — заявил врач. Малышева пояснила, что дрожжи необходимо употреблять разведенными в теплой воде.

Вдобавок ведущие опровергли мифы о дрожжах. «Масса людей борется за бездрожжевой хлеб. Это глупость, потому что дрожжи там есть», — объяснила Малышева. Продеус добавил, что дрожжи хорошо перевариваются, вопреки распространенному мнению о том, что продукт бродит в желудке. «Переварим мы их, и останутся только строительные кирпичики в виде белка и витамина B2», — пояснил он.

Также к полезным «суперпродуктам» врачи отнесли баранину, в 100 граммах которой содержится 270 процентов суточной нормы витамина B2. «И, конечно, третий ингредиент, который чаще всего бывает на наших столах, — говядина. Это 200 процентов суточной нормы, всего 50 граммов говядины нужно для возмещения дозы рибофлавина», — добавил Продеус.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил пять советских «суперпродуктов», о которых, по его мнению, незаслуженно забыли. В частности, специалист порекомендовал включать в рацион питания рыбий жир, гематоген и морскую капусту.