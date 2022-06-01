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Преподавательницу российского вуза зарезали недалеко от ее дома

В Омске зарезали преподавательницу вуза, по подозрению в убийстве задержан ее экс-супруг

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Преподавательницу психологии Омского института водного транспорта зарезали недалеко от ее дома. Об этом в среду, 1 июня, сообщает издание «Омск-Информ».

По предварительным данным, ее убил бывший муж, с которым она развелась около года назад. Возможным мотивом стало то, что женщина не разрешала ему видеться с четырехлетним сыном. Как пишет Mash, экс-супруг задержан, сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Ребенок находится с бабушкой.

Ранее сообщалось, что российского студента осудили на семь лет за подготовку нападения на вуз. По версии следствия, молодой человек собирался убить учащихся и преподавателей. В декабре 2020 года его задержали сотрудники ФСБ.

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Елизавета Новикова
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