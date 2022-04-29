Российского студента осудили на семь лет за подготовку нападения на вуз

В Туле студента осудили на 7 лет за подготовку к нападению на учащихся и сотрудников вуза

В Туле студента осудили на семь лет за подготовку вооруженного нападения на местный вуз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Его также признали виновным в совершении преступления по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия»). Во время судебного заседания подсудимый вину не признал.

По версии следствия, молодой человек собирался убить учащихся и преподавателей. В декабре 2020 года его задержали сотрудники ФСБ. Во время обысков у него в квартире силовики изъяли обрез охотничьего ружья и телефон с материалами об аналогичных преступлениях. Позже его отправили в СИЗО на время расследования.

6 февраля сообщалось, что в Тамбове студента приговорили к восьми годам колонии за подготовку теракта.