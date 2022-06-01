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Помощница учителя попала в тюрьму за секс с 13-летним учеником

В США помощница учителя месяцами занималась сексом с 13-летним учеником и попала в тюрьму
Marissa Lee Beadle

Marissa Lee Beadle. Фото: Monroe County Jail

В США помощница учителя христианской школы попала в тюрьму за совращение 13-летнего подростка. Об этом сообщает The Monroe News.

Мариссу Ли Бидл подозревали в том, что она состояла в сексуальных отношениях с одним из учеников школы State Line Christian School в пригороде Толедо Темперанс. На момент совершения преступления женщине было 20 лет.

Родные подростка заявили, что на протяжении нескольких месяцев Бидл неоднократно занималась с ним сексом. Это происходило и в школе, и у них дома.

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Бывшую помощницу учителя обвинили по статье о жестоком обращении с ребенком и по одному из пунктов статьи о совращении несовершеннолетних, но она не признала себя виновной.

На суде адвокат зачитал ее официальное заявление. В нем Бидл принесла извинения за свое поведение и заявила, что не хотела причинить кому-либо вред. «Мне очень жаль. Я умоляю о снисхождении, ваша честь», — сказала она, обращаясь к судье.

Женщину приговорили к лишению свободы на один месяц. Наказание может быть заменено на прохождение трехмесячной программы исправления сексуальных преступников. После этого Бидл будет назначен пятилетний испытательный срок. Кроме того, ей запретили общаться с жертвой или его семьей.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас помощницу учителя арестовали за секс со школьниками. Женщина призналась, что занималась сексом с тремя учениками.

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Никита Савин
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