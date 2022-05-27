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21-летнюю помощницу учителя арестовали за секс с тремя школьниками

В Техасе помощница учителя Моника Санчес призналась в сексе с 15-летним школьником

Фото: Gregg County Jail

В американском штате Техас помощницу учителя арестовали за секс со школьниками. Об этом сообщает KWTX-TV.

21-летняя Моника Санчес с 2020 года работала в старшей школе помощницей учителя английского языка как иностранного. 12 мая 2022 года в правоохранительные органы поступила жалоба, в которой утверждалось, что она неоднократно вступала в сексуальные отношения с подопечными.

Санчес призналась, что занималась сексом с тремя школьниками. Одному из них было 15 лет, двум другим уже исполнилось 18 лет. Один из них в беседе со следователем подтвердил, что встречался с помощницей учителя и занимался с ней сексом.

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Женщину уволили из школы. Ей предъявлены обвинения в трех случаях нарушения правил поведения преподавателей при общении с детьми, одном случае насилия, повлекшего травму, и одном случае сексуального насилия над ребенком. Она освобождена до суда под залог, составляющий 26 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что 44-летняя Азар Рахматзаде, преподающая в школе Wantirna College в Мельбурне, штат Виктория, была задержана после того, как ее обвинили в сексуальных отношениях с ребенком младше 16 лет, изнасиловании и спаивании несовершеннолетнего. Она попала под подозрение из-за сообщений в социальной сети, в которых она называла мальчика красивым, а после начала расследования сокрушалась, что он удалил ее из друзей.

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Олег Парамонов
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